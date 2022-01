Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Weiterer Einbruch in Einfamilienhaus

Vreden (ots)

Am Samstag kam es in Vreden zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus - in diesem Fall an der Straße Am Moorbach. Der oder die Täter waren auch hier über den Garten an das Haus gelangt. Ein Fenster wurde aufgehebelt und eine Silbermünze (Jubiläumsmünze der Stadt Vreden 1989) und eine Gutscheinkarte entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell