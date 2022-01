Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 1. Nachtrag zum Gebäudebrand

Gronau (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht zum Sonntag gegen 02.00 Uhr wegen eines Gebäudebrandes an der Straße Kurzer Weg alarmiert. Eine als Lager genutzte Halle auf einem Betriebsgelände war in Brand geraten. Personen wurden nicht verletzt. Konkrete Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

