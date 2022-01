Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch auf der Schaffeldstraße

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Freitag durchtrennte ein Einbrecher ein Kettenschloss eines Tores und konnte so auf ein Firmengelände an der Schaffeldstraße gelangen. Entwendet wurde nach dem derzeitige n Ermittlungsstand nichts. Die Videoaufnahmen zeigen einen Mann, der auf einem Damenfahrrad unterwegs war. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell