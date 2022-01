Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebe entwenden Quad

Borken (ots)

Ein Quad vom Typ Shenke HW haben Unbekannte in Borken gestohlen. Das Fahrzeug hatte auf einem Grundstück am Beckingsweg gestanden, wo es zwischen Montag, 00.00 Uhr, und Donnerstag, 12.15 Uhr, zu der Tat kam. An dem Quad war die Verkleidung demontierte, ebenso Blinker und Scheinwerfer. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

