Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geräte entwendet

Bocholt (ots)

Auf elektrisches Werkzeug hatte es ein Dieb in Bocholt-Mussum abgesehen: Aus einem Schuppen entwendete der Täter eine Kettensäge, einen Akkubohrer, eine "Tigersäge", einen Kompressor und ein Akkuladegerät, alles der Marke Makita. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Donnerstag, 13.01., 12.00 Uhr und Donnerstag, 20.01., 12.00 Uhr auf einem Grundstück an der Beethovenstraße. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

