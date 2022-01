Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Schlangenlinienfahrt folgte Sturz

Stadtlohn (ots)

Ob sich ein Pedelecfahrer verletzt hat, stand anfangs nicht fest. Zeugen hatten den 73 Jahre alten Mann in Schlangenlinien auf dem Kalterweg in Stadtlohn radfahrend gesehen. Wenig später beobachteten sie den Sturz des Radlers und wählten den Notruf. Polizeibeamte stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Gestürzten fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund ein Promille schließen ließ. Der Rettungsdienst brachte den 73-Jährigen zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

