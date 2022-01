Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Verkaufsstand

Bocholt (ots)

Mit Gewalt ist ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag in Bocholt in einen Verkaufsstand eingedrungen. Dieser steht auf einem Parkplatz an der Uhlandstraße Ecke Hochfeldstraße. Um hineinzukommen, hebelte der Einbrecher eine Tür auf. Ob der Täter etwas entwendet hat, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

