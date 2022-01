Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - VW Polo entwendet

Gronau (ots)

Auf einen schwarzen Volkswagen hatten es nach Angaben eines Geschädigten Unbekannte in Gronau abgesehen. Der 17 Jahre alte Polo stand auf einem Parkplatz an der Ochtruper Straße, als die Täter den Wagen mit niederländischen Kennzeichen zwischen Montag, 19.00 Uhr, und Dienstag, 06.00 Uhr, entwendeten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

