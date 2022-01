Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall auf winterglatter Straße

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 18 Jahre alter Gronauer am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der Autofahrer war gegen 21.05 Uhr auf dem Harreweg aus Richtung Amelandsweg in Richtung Alte Tenne unterwegs. In Höhe der Straße Dakelsberg verlor der 18-Jährige auf winterglatter Straße die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

