Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen gestohlen - Einbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichen gestohlen

Grebenau - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montag (25.10.) bis Freitag (29.10.) das amtliche Kennzeichen HMÜ-GT 22 eines Anhängers des Herstellers "Schmidt Fahrzeugbau". Zur Tatzeit war der Anhänger an einer Feldgemarkung zwischen Grebenau-Udenhausen und Lauterbach-Wernges im Bereich der L3161 abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Alsfeld - In der Zeit von Freitagabend (29.10.) bis Samstagabend (30.10.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Rodenbergstraße ein. Durch Zerstören einer Fensterscheibe im rückwärtigen Terrassenbereich gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Mit Wertsachen im Gesamtwert von etwa 30.000 Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

