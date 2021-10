Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: V

Fulda (ots)

1.

Zeugen gesucht / Verkehrsunfallflucht - 250,- Euro Fremdschaden

Ein 38-jähriger Mann aus Fulda parkte seinen PKW, einen grünen Opel, in der Zeit von Samstag, dem 30.10.21, 12.00 Uhr bis Sonntag, dem 31.10.21, 10.00 Uhr ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in Fulda OT Besges, Besgeser Str. in Höhe der Hausnr. 23.

Als der 38-Jährige seinen PKW wieder benutzen wollte, musste er jedoch feststellen, dass der linke Außenspiegel des PKW komplett beschädigt war. Der oder die bislang unbekannte Fahrer-/Fahrerin beschädigte mit seinem Fahrzeug, vermutlich im Vorbeifahren, den PKW des 38-jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem PKW des 38-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 250,- Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese können sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-105-0 melden.

2.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten / 13 500,- Euro Sachschaden

Zwei leichtverletzte Personen und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 13 500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag, dem 31.10.2021, gg. 12.55 Uhr in Fulda OT Sickels, Sickelser Str. Ecke der Straße Pröbelsfeld.

Ein 37-Jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem PKW, einem Audi A 6, die Sickelser Str. aus Fahrtrichtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Sickels. In Höhe der Straße Pröbelsfeld wollte der 37-Jährige in diese abbiegen, musste aber aufgrund Gegenverkehrs seinen PKW zunächst zum Halten bringen. Eine hinter ihm fahrende 53-jährige Frau, ebenfalls aus Fulda stammend, erkannte die Situation und brachte ihren PKW, ebenfalls ein Audi, rechtzeitig zum Stehen. Der wiederum dahinter befindliche Fahrer eines PKW, VW Multivan, erkannte, vermutlich aufgrund tiefstehender Sonne, die Situation zu spät und fuhr auf den PKW der 56-Jährigen auf, der durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf den PKW des 37-Jährigen geschoben wurde.

Während der Unfallverursacher, ein 34-jähriger Mann, auch aus Fulda stammend, bei dem Zusammenprall unverletzt blieb, wurden der 37-Jährige und die 53-Jährige leichtverletzt. Der Audi der 53-Jährigen musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 13 500,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell