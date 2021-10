Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg

Fulda (ots)

Verkehrsunfälle:

Bebra

Am 29.10.2021, um 10.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Bebra, Hersfelder Straße 121.

Ein 32-jähriger Mann aus Bad Hersfeld und eine 33-jährige Frau aus Bebra, befuhren mit ihrem PKW, in dieser Reihenfolge, die Hersfelder Straße in Bebra Breitenbach in Richtung Bebra. In Höhe der Hersfelder Straße Hausnummer 121 wollte der Bad Hersfelder auf das dortige Grundstück abbiegen. Dazu fuhr er in Richtung Fahrbahnmitte, um dann nach rechts abzubiegen. Genau in diesem Moment wollte die junge Frau am PKW des Bad Hersfelders vorbeifahren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 4000 EUR.

Strafanzeigen:

Bebra

Am 29.10.2021, um 20.20 Uhr kam es am Bahnhof Bebra, Gleis 8 zu einem Diebstahl eines E-Scooter, Verdacht der unbefugten Benutzung in Verbindung mit einer Körperverletzung durch Anspucken.

Ein 21-jähriger Mann aus Gießen hielt sich mit seinem E-Scooter der Marke Xiomi am Bahnhof in Bebra, Gleis 8 auf. Er hatte seinen E-Scooter in einigen Metern Abstand zu sich abgestellt. Plötzlich kam eine männliche Person auf ihn zu, spuckte ihn an und fuhr mit dem E-Scooter davon. Der junge Mann nahm die Verfolgung zu Fuß auf. Der unbekannte Täter fuhr zunächst in die Bahnhofsstraße bis zum dortigen Döner Imbiss und dann wieder zurück in Richtung Bahnhof. Am Bahnhof ließ der Täter den E-Scooter zurück und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben, männlich ca. 20 bis 40 Jahre alt, Dreitagebart. Er war bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug mit weißer Jacke darüber und weißen Turnschuhen.

Hinweise an die Polizei in Rotenburg unter 06623-9370.

Gefertigt: Pst.Rotenburg, POK Weirich

