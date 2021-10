Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Alsfeld (ots)

ALSFELD In der Zeit von Dienstag, 26.10.2021 16:00 Uhr bis Donnerstag, 28.10.2021 23:30 Uhr kam es in der Straße "An der Burg" zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße "An der Burg". In Höhe der Hausnummer 1 kollidierte er mit einem auf der dem Anwesen zugehörigen Stellfläche geparktem PKW. Am geparktem PKW wurde die hintere Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EURO

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

