Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: "Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführerinnen!

Fulda (ots)

Am Freitag, 29.10.2021, gegen 16:40 Uhr, ereignete sich auf der L 3079 zwischen Sickels und Niederrode ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR. Eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus Haimbach befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße von Sickels in Richtung Niederrode. Beim Linksabbiegen auf die L 3418 (Westring) übersah sie eine entgegenkommende 54-jährige Fahrzeugführerin aus Hosenfeld, welche die L 3079 in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch die beiden Fahrerinnen jeweils leicht verletzt wurden und durch Rettungswagen zur weiteren Versorgung ins Herz-Jesu-Krankenhaus verbracht werden mussten. Die beiden Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

