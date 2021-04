Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schopfheim: Krad-Fahrer stürzt alleinbeteiligt - Motorrad Totalschaden - Fahrer unverletzt

Freiburg (ots)

Ein Motorrad-Fahrer befuhr am Samstag, 24.04.2021, gegen 12.00 Uhr, die Kreisstraße 6352 von Kürnberg kommend in Richtung Schlechtbach. In einer Kurvenkombination zwischen den Abzweigungen Glashütten und Schlechtbach kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Das Vorderrad des Motorrades blieb an einem Stützpfosten stecken, wodurch die Vorderradgabel abgerissen wurde. Der Motorrad-Fahrer selber wurde durch den Sturz nicht verletzt. Das Motorrad wurde abgeschleppt (Totalschaden). Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

