Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda

Fulda (ots)

Nentershausen:

Am 29.10.2021, um 18.45 Uhr kam es in Nentershausen-Weißenhasel, Kupferstraße 7 zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 66-jähriger Mann aus Nentershausen befuhr mit seinem PKW die Kupferstraße in Nentershausen/Weißenhasel. In der Höhe der Hausnummer 7 kam ihm ein dunkelblauer Ford Focus mit dem amtlichen Kennzeichen GN-HM45 entgegen. Dieser PKW kam auf die Gegenfahrbahn, so dass der Mann aus Nentershausen auf den Fußweg ausweichen musste, um so einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindern. Der Ford Fahrer setzte seine Fahrt einfach fort. Der Nentershäuser folgte dem Ford. Dieser fuhr in der Folge auf einen landwirtschaftlichen Hof und dort beinahe gegen einen Misthaufen. Dort wollte der Geschädigte den Verursacher zur Rede stellen, was aber nicht gelang. Auf Grund von Ermittlungen am 30.10.2021, konnte der Beschuldigte im Feriendorf Nentershausen ausfindig gemacht werden. Bei diesem handelte sich um einen polnischen Arbeiter.

Hinweise an die Polizei in Rotenburg unter 06623-9370.

