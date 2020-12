Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fahndet nach tätlichem Angriff auf Paar nach drei unbekannten Männern

NeussNeuss (ots)

Nach einem tätlichen Angriff auf einen 41-jährigen Mann und dessen Begleiterin fahndet die Polizei nach einem flüchtigen Trio.

Das Opfer war am Freitagabend (18.12.), gegen 21:30 Uhr, gemeinsam mit seiner Begleiterin in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes an der Euskirchener Straße unterwegs. Nachdem sie dort ihr Auto abgestellt hatten, trafen sie an der Verbindungstür zwischen Tiefgarage und Hausflur auf drei unbekannte Männer. Offensichtlich aufgeschreckt durch das Paar, attackierte einer aus dem Trio den 41-Jährigen mit einem Faustschlag. Das Opfer stürzte zu Boden und verlor kurzfristig das Bewusstsein. Anschließend verschwanden die Drei aus dem Gebäude. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Männer waren etwa 18 bis 20 Jahre alt. Einer von ihnen war zirka 180 bis 190 Zentimeter groß, hatte braune Haare und braune Augen, er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Ein Zweiter trug eine graue Mütze.

Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg; ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise auf die Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 21 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

