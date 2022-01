Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Wohnhaus

Vreden (ots)

Am Samstag gelangten noch unbekannte Einbrecher vermutlich über ein Nachbargrundstück in den Garten eines Einfamilienhauses an der Friedrich-Ebert-Straße. Sie schlugen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und durchsuchten anschließend das Haus. Konkrete Angaben zur möglichen Diebesbeute liegen noch nicht vor. Die Tat trug sich zwischen 17.40 Uhr und 19.20 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell