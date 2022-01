Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrradfahrer nach Sturz verstorben

Ahaus (ots)

Verstorben ist ein 84 Jahre alter Ahauser im Medisch Spectrum Twente. Der Radfahrer war am Sonntagmittag gegen 13.00 Uhr auf der Siemensstraße in Ahaus ohne Einwirkung Dritter gestürzt. Der Rettungsdienst hatte den Verletzten in ein Krankenhaus gebracht, von wo aus er später in das Klinikum nach Enschede verlegt wurde.

