Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mit 2,3 Promille unterwegs

Ahaus (ots)

Unfreiwillig seine Autofahrt beenden musste ein 18 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend in Ahaus. Polizeibeamte hatten den Mann auf der Wüllener Straße angehalten. Deutlicher Alkoholgeruch strömte den Polizisten aus dem Wagen entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 2,3 Promille schließen ließ. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und schrieben einen Bericht an die Fahrerlaubnisbehörde des Kreises Borken.

