Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celler in Feierlaune

Celle (ots)

Sowohl in der Freitag- als auch in der Samstagnacht musste die Polizei zu mehreren Ruhestörungen in Stadt und Landkreis ausrücken. Meist blieb es bei einer Verwarnung, jedoch zeigten sich nicht alle Verursacher so einsichtig, sodass die Beamten in einem Fall auch eine Musikanlage sichergestellt haben, nachdem sie mehrere Male die Anschrift des uneinsichtigen Cellers anfahren mussten. Zudem kam es zu einigen körperlichen Auseinandersetzungen unter alkoholisierten Feiernden in der Celler Innenstadt, welche in Gänze glimpflich ausgingen.

