Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreifach abkassiert

Meinerzhagen (ots)

Einer 81-jährigen Kundin wurde am Donnerstagmorgen in einem Discounter Am Bücking die Geldbörse gestohlen. Nur wenige Minuten später standen die Täter am Geldautomaten und hoben zweimal Geld ab. Während des Einkaufs gegen 10.30 Uhr hatte die Seniorin ihre Stofftasche mitsamt Geldbörse in den Einkaufswagen gelegt. An der Kasse wollte sie ihr Portemonnaie aus dem Beutel holen und griff ins Leere. Die Frau machte sich auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Zu dieser Zeit hatten die Diebe jedoch bereits das zweite und dritte Mal abkassiert: Gegen 10.44 Uhr ließen sie sich an Geldautomaten der Volksbank an der Hauptstraße zweimal Geld auszahlen. Die Bank hat die Videoaufnahmen gesichert.

Die Polizei warnt immer wieder: Seit Monaten lauern Taschendiebe in heimischen Discountern auf ihre meist älteren Opfer. Doch auch jüngere neigen dazu, ihre Taschen in den Einkaufswagen zu legen oder an den Haken vorn oder hinten zu hängen. Niemand behält jedoch seinen Wagen auf der Suche nach Ware immer im Auge. Das wissen die Diebe. Doch auch in Seitentaschen von Jacken steckende oder aus Gesäßtaschen herausragende Geldbörsen sind nicht sicher vor geschickten Tätern. Deshalb mahnt die Polizei, Wertgegenstände insbesondere beim Einkauf in Discountern grundsätzlich in Innentaschen zu verstauen.

Keinesfalls darf die PIN für Geld- oder Kreditkarte mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Immer heben Täter dann Geld ab, bevor die Opfer den Diebstahl ihrer Geldbörse überhaupt mitbekommen haben. In solchen Fällen bleiben die Bestohlenen in voller Höhe auf dem Schaden sitzen.

Betroffene sollten sofort, wenn sie es bemerkt haben, den Diebstahl ihrer Karten der Bank melden, um die Karten zu sperren. Die Polizei veranlasst im Rahmen einer Anzeigenaufnahme zusätzlich eine KUNO-Sperrung. Diese verhindert den Einsatz einer abhanden gekommenen Karte auch bei dem Versuch, per Lastschrift zu bezahlen.

