Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in eine Firma

Werkzeuge aus Transportern geklaut

Lüdenscheid (ots)

Einbruch in eine Firma

Unbekannte haben sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen Zugang zu den Büroräumen einer Holzfirma in der Dönne verschafft. Sie zerstörten eine Fensterscheibe der Büroräume, gelangen so ins Innere und durchwühlten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge. (wib)

Werkzeuge aus Transportern geklaut

Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines an der Breslauer Straße geparkten Ford Transit ein. Sie entwendeten verschiedene Werkzeuge. Ebenfalls aus einem Transporter, welcher an der Parkstraße geparkt war, wurde hochwertiges Werkzeug entwendet. Zu guter Letzt wurde noch aus einem Fiat Doblo Werkzeug entwendet. Dieser war im Bereich Kerkhagen abgestellt. Ob es einen Täterzusammenhang gibt, muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell