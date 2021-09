Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bagger gestohlen

Altena (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Freitagmorgen und Mittwochmorgen einen Bagger der Marke Hyundai. Der Bagger war auf einem Parkplatz am Dickenhagen in Altena abgestellt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Altena unter 02352-9199-0 entgegen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell