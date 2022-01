Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.01.2022

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Donnerstagnachmittag befuhr gegen 15.30 Uhr ein Pkw-Lenker den Gemeindeverbindungsweg von Oberschüpf in Richtung Heckfeld. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 72-jährige mit seinem Suzuki nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt tödliche Verletzungen und und verstarb noch an der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst in Tauberbischofsheim unter 09341/60040 zu melden.

