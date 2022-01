Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.01.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Krumbach: Mit Steinen beworfen

In der Silvesternacht wurden Anwohner in Krumbach mit mehreren Steinen beworfen. Die Anwohner befanden sich kurz nach Mitternacht auf ihrem Grundstück im Blumenweg, als plötzlich Steine auf die Gruppe der Feiernden geworfen wurden. Zum Glück wurde niemand verletzt. Es entstand auch kein Sachschaden. Gegen den oder die Täter wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Wer Hinweise hierzu geben kann, soll sich an den Polizeiposten Limbach unter der Telefonnummer 06274 928050 wenden.

