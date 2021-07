Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Alleinbeteiligter Motorradfahrer gestützt

Möhnesee (ots)

Am Sonntagmittag (25.07.) befuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Herzebrock-Clarholz die Forststraße von Neuhaus kommend in Richtung Stockum. Aus ungeklärter Ursache verlor der Motoradfahrer ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den rechtsseitigen Straßengraben. Der verletzte Motorradfahrer wurde zu weiteren Untersuchungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (fx)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell