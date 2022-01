Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.01.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Grünsfeld: Einbruch in Scheune des Vereinsheims

In die Scheune des eines Vereins in der Bachstraße brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 21.30 Uhr, ein. Vor Ort wurde das Vorhängeschloss, welches an der Scheune angebracht war, mittels eines Bolzenschneiders aufgeknackt. Nachdem die Täter sich Zutritt zum Inneren der Scheune verschafft hatten, suchten sie dort nach Diebesgut. Offenbar wurden die Diebe nicht fündig, sie ließen jedoch ihr Einbruchswerkzeug, den Bolzenschneider, an Ort und Stelle zurück. Die Polizei sucht nun Zeuge, die den Bolzenschneider schon einmal gesehn haben. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser die Beute eines vergangenen Einbruchs war. Hinweise gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810.

