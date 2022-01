Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld-Auenstein: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Dienstag in Ilsfeld-Auenstein nach Zeugen der Tat. Der Täter drang gegen 9 Uhr gewaltsam in das Haus in der Schulstraße ein. Die anwesenden Kinder schlossen sich daraufhin in einem Zimmer ein und riefen ihre Eltern an, die sich daraufhin sofort zu dem Wohnhaus begaben. Als diese ankamen und das Gebäude betraten, flüchtete der Einbrecher über den Garten. Der Vater verfolgte den Täter über den Altenbergweg bis dieser in der Schulstraße in einen schwarzen SUV einstieg und wegfuhr. Daraufhin stieg er ebenfalls in ein Auto und fuhr dem Einbrecher hinterher, bis er ihn nach kurzer Zeit aus den Augen verlor. Der Einbrecher wurde wie folgt beschrieben:

- circa 170 cm groß - sehr sportlich - schwarze, weite Kleidung - schwarze Mütze - graue Handschuhe

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch in das Wohnhaus machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Heilbronn zu wenden. Diese ist unter der Telefonnummer 07131 104 4444 rund um die Uhr erreichbar.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Schilder beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten zwischen dem 24. Dezember und dem 1. Januar mehrere Schilder am Trimm-Dich-Pfad in Bad Friedrichshall-Kochendorf. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall, Telefon 07136 98030, zu melden.

Neckarsulm-Obereisesheim: Mit dem Auto Auf dem Sportfeld

Rund 5.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte mit einem Fahrzeug auf einem Sportplatz in Neckarsulm-Obereisesheim. Am 23. Dezember wurden vier Männer beobachtet, wie diese in einem schwarzen 3er BMW mit einem Heilbronner Kennzeichen auf dem Sportfeld des Sportvereins in der Eberwinstraße fuhren. Hierbei zog der Wagen tiefe Furchen in den nassen Rasen. Eine Zeugin beobachtete das Spektakel und konnte Fotos von dem Fahrzeug fertigen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Heilbronn: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Dienstag einen E-Scooter aus einem Carport in Heilbronn. Die Täter begaben sich gegen 19 Uhr zu dem Stellplatz in der Mannheimer Straße und nahmen den E-Scooter im Wert von mehrere hundert Euro mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder in diesem Bereich eine Verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich mit Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Vermeintliche Giftköder gefunden - Zeugen gesucht

Im Bereich des Gewanns "Hörnlis" beim dortigen Licht-Luft-Bad in Heilbronn wurde eine verdächtige Wahrnehmung gemacht. Eine Spaziergängerin war am Montag mit ihren beiden Hunden in diesem Bereich unterwegs und fand am Wegesrand eine Leberwurstscheibe mit verdächtigen blauen Körnern. Die alarmierte Polizei stellte die Wurst sicher. Weitere Köder wurden nicht gefunden. Ob es sich hierbei um einen Giftköder handelt, ist noch unklar.

Kirchhardt: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Rund 32.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 1110. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes GLC die Landesstraße zwischen Berwangen und Kirchhardt. Bei schlechten Wetterverhältnissen verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und prallte mit dem entgegenkommenden 5er BMW eines 24-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde ein weiterer Pkw, ein Volvo F, in den Unfall verwickelt. Die drei Autos wurden so stark beschädigt, dass die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Neben der Polizei und den Abschleppunternehmen war der Rettungsdienst mit drei Einsatzwagen vor Ort.

Gemmingen: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Nacht auf Dienstag in Gemmingen nach Zeugen der Tat. Die Täter drangen zwischen 18.30 Uhr und 9.15 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Straße "Stebbacher Pfad" ein. Im Inneren durchwühlten sie das Inventar und flüchteten anschließend unerkannt. Ob die Einbrecher etwas mitgenommen haben, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch in das Wohnhaus machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei Eppingen zu wenden. Diese ist unter der Telefonnummer 07262 60950 rund um die Uhr erreichbar.

A81 / Ilsfeld: Fahrzeug überschlagen

Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld, bei dem sich ein Auto überschlug, wurde eine Frau und ein Mann verletzt. Die 59-jährige Frau war mit ihrem Auto zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim in Richtung Stuttgart unterwegs. Dabei geriet ihr Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Durch den Unfall erlitt die Fahrerin leichte und ihr Beifahrer schwere Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell