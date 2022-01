Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.01.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Berauscht unterwegs

Kurz nach Mitternacht erwischten Polizeibeamte des Polizeireviers Künzelsau einen Autofahrer, der in Krautheim berauscht unterwegs war. Gegen 00.30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 20-Jährigen, der mit seinem Auto auf der Altkrautheimer Straße unterwegs war. Hierbei fiel auf, dass der junge Mann Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung zeigte. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf eine Droge. Der 20-Jährige musste daraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen.

Bretzfeld: Sachbeschädigungen am Bildungszentrum

Unbekannte machten sich zwischen Freitag und Montag, 5 Uhr, am Bildungszentrum in der Bretzfelder Einsteinstraße zu schaffen. Die Personen beschädigten den Schulbriefkasten, traten gegen zwei Neonlampen an einem Kellerzugang und rissen einen einbetonierten Fahrradständer an der Sporthalle heraus. Durch die Sachbeschädigungen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Zeugen, denen im genannten Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bretzfeld unter der Telefonnummer 07946 940010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell