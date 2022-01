Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Nach Unfall nachhause gefahren

Obwohl ein Mann am Montagnachmittag in Künzelsau einen Unfall verursacht hatte, fuhr er einfach weiter. Der Mann wollte am linken Fahrbahnrand der Hauptstaße in eine Parklücke einparken. Beim Rangieren streifte sein PKW einen dahinter parkenden Wagen und verursachte somit Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Obwohl der 87 Jahre alte Mann von mehreren Zeugen auf den Unfall angesprochen wurde, entfernte er sich von der Unfallstelle. Da sich einer der Zeugen das Kennzeichen des Verusacherfahrzeugs notierte, konnte der Senior später von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Kupferzell: Kipper gegen Ampel

Zirka 2.000 Euro Sachschaden entstand durch einen Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Kupferzell. Ein 56-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine auf der Landesstraße 1036 unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung B19 verstellte der Mann vermutlich den Kipper des Anhängers nach oben, sodass dieser an der dortigen Ampel hängen blieb. Die Ampel war einige Zeit außer Betrieb.

Öhringen: An der Ampel rückwärts angefahren

Ein 35-Jähriger verursachte am Montag in Öhringen zirka 8.000 Euro Sachschaden, weil er an einer Ampel rückwärts statt vorwärts angefahren ist. Der Mann war gegen 10.45 Uhr mit seinem Mercedes in der Hindenburgstraße unterwegs und reihte sich in die Linksabbiegerspur zur Heilbronner Straße ein. Als die Ampel Grün zeigte, fuhr der Mann aufgrund eines Bedienfehlers rückwärts auf einen hinter ihm stehenden Tesla auf. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell