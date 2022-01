POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Weinsberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte zwischen Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, und Sonntag, gegen 12 Uhr, mit einem Fahrzeug ein Auto in Weinsberg und fuhr davon. Der oder die Unbekannte touchierte mit dem Gefährt den auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Haller Straße geparkten Ford Focus. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 07134 9920, zu melden.

Brackenheim-Hausen: Brand in einer Fabrik

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand am Montagnachmittag bei einem Brand einer Fabrikhalle in Brackenheim-Hausen. Gegen 14.15 Uhr rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu der Firma in der Industriestraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Mineralplatten über einer Fertigungsmaschine brannten. Ein technischer Defekt oder Hitzestau kann die Ursache des Feuers gewesen sein. Verletzt wurde niemand.

Brackenheim-Meimsheim: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einem in Brackenheim-Meimsheim geparkten Auto. Zwischen Freitag um 14 Uhr und Samstag um 13 Uhr begaben sich die Täter zu dem in der Zabergäustraße abgestellten Hyundai und machten sich an dem Wagen zu schaffen. Neben dem Abreißen der Radkappen, zerkratzten sie eine Fahrzeugtür mit einem unbekannten Gegenstand und traten den Außenspiegel ab. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Brackenheim, Telefon 07135 6096, zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Fahrzeug touchiert - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person touchierte am Montagnachmittag mit ihrem Auto einen Pkw in Heilbronn-Böckingen. Gegen 12.30 Uhr parkte der Fahrer seinen Wagen in der Bruchsaler Straße. Als er gegen 15.30 Uhr zu dem Wagen zurückkehrte, bemerkte er den Unfallschaden. Eine unbekannte Person prallte offenbar mit ihrem Wagen gegen das geparkte Fahrzeug. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr sie mit ihrem Gefährt davon. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Unbekannte zerkratzen Auto

Circa 2.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einem in Heilbronn-Böckingen geparkten Pkw. Zwischen Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, und Sonntagmorgen, gegen 5.30 Uhr, begaben sich die Täter zu dem in der Klingenberger Straße geparkten BMW und machten sich an dem Wagen zu schaffen. Hierbei zerkratzten sie die Fahrerseite des Wagens mit einem Gegenstand. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

A6 / Weinsberg: Geschwindigkeitskontrollen

Am Montag führte die Verkehrspolizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn 6 bei Weinsberg durch. Zwischen 9.15 Uhr und 14.20 Uhr wurden 3.255 Fahrzeug von den Polizeibeamten gemessen. Insgesamt waren 145 Kraftfahrzeuge bei erlaubten 120 Stundenkilometern zu schnell unterwegs. Zwei Verkehrsteilnehmende waren so schnell unterwegs, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die gemessene Spitzengeschwindigkeit eines Gefährts lag bei 169 Stundenkilometern.

