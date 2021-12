Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rems-Murr-Kreis: Auffahrunfall & Lkw-Teile entwendet

Aalen (ots)

Waiblingen: Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Ein 19-jähriger VW-Fahrer fuhr am Montagmorgen gegen 7:45 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart entlang. Auf Höhe der Ausfahrt Waiblingen-Mitte bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 47 Jahre alte Volvo-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Die Volvo-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Waiblingen-Neustadt: Lkw-Teile entwendet

Zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen begaben sich bisher unbekannte Diebe auf das Gelände einer Firma in der Liststraße und entwendeten hierbei diverse Teile zweier Lkw. An beiden Lastwagen wurde der Kühlergrill abgerissen und Hydraulikschläuche, der Kabelbaum und das Pedalelement gestohlen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell