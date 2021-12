Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 18-Jähriger

Aalen (ots)

Aalen: Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 18-Jähriger

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 18-jährigen Vermissten aus Aalen hat sich erledigt. Die Medien werden gebeten, den Namen sowie das veröffentlichte Lichtbild von den Plattformen zu nehmen. Die Vermisste hat sich aufgrund der ausgestrahlten Fahndung selbständig bei der Polizei gemeldet. Sie ist gesundheitlich wohlauf.

Ursprungsmeldung vom 12.12.2021 - 01:44 Uhr

Aalen: 18-Jährige vermisst

Seit 11:45 Uhr wird eine 18-Jährige aus Aalen vermisst. Zu dieser Zeit bestand letztmals telefonischer Kontakt zur Vermissten und sie gab an vom ZOB Aalen mit dem Bus nach Waldhausen fahren zu wollen. Dort kam sie jedoch nicht an. Da die Vermisste geistig retardiert ist, besteht die Möglichkeit, dass sie sich in einer hilflosen Lage oder anderen Gefahrensituation befindet. Die Vermisste ist 170 cm groß, wiegt ca. 120 kg und hat dunkle Haare. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer schwarz/weiß karierten Weste und grauen Turnschuhen. Auffällig ist, dass sie eine Brille und ein pinkfarbenes Stirnband trägt. Nähere Infos zur Vermissten gibt es hier: Link wurde gelöscht Die Polizei Aalen bittet um Hinweise, wo die Vermisste zuletzt gesehen wurde, insbesondere ob sie gegen 11:45 Uhr am ZOB Aalen in den Bus in Richtung Ebnat/Waldhausen gestiegen ist. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Aalen unter Tel. 07361 524-150 oder den Polizeinotruf 110 erbeten.

