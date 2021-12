Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

An der Kreuzung der Schönebürgstraße und der Goldbacher Straße kam es am Samstag gegen 18:15 Uhr zu einem Unfall. Ein 30 Jahre alter VW-Fahrer war auf der Schönebürgstraße stadteinwärts unterwegs und wollte an der Einmündung zur Goldbacher Straße nach links in diese abbiegen. Gleichzeitig befuhr eine 33-jährige Audi-Fahrerin die Goldbacher Straße ebenfalls stadteinwärts und wollte nach links in die Schönebürgstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden PKWs. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Crailsheim: Sachbeschädigung

Vermutlich drei Kinder bzw. Jugendliche warfen am Freitag gegen 12:00 Uhr in der Brandenburger Straße einen metallenen Gegenstand gegen das Fenster einer dortigen Erdgeschosswohnung. Dieses nahm dabei Schaden.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 07951 480-0.

Mainhardt: Auto beschädigt Gartenzaun

Am Samstag gegen 15:15 Uhr befuhr eine 30-Jährige mit ihrem Skoda die K2670 aus Richtung Mainhardt kommend in Fahrtrichtung Lachweiler. Am Ortsausgang in Ziegelbronn kam sie mit ihrem PKW in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen beschädigte sie einen neben der Straße aufgestellten Gartenzaun sowie ein Gartentor. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste von Rettungskräfte in eine Klinik verbracht werden. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Schwäbisch Hall: Auto zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 13:00 Uhr einen im Gradmannweg geparkten Ford Transit mit einem spitzen Gegenstand auf beiden Fahrzeugseiten. Dabei entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro an dem PKW.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Rosengarten: Von Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Sonntag gegen 3:00 Uhr ein 54 Jahre alter Fiat-Fahrer mit seinem PKW auf der K2591 zwischen Kastenhof und Rieden nach links von der Fahrbahn ab. IM Grünstreifen lenkte der Fahrer offenbar ruckartig nach rechts und prallte anschließend mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke auf der rechten Fahrbahnseite. Der PKW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 4.000 Euro.

Schwäbisch Hall-Sulzdorf: Auto zerkratzt

Ein zwischen Mittwoch, 8:00 Uhr und Samstag, 13:40 Uhr auf einem Stellplatz im Tannenweg abgestellter Mercedes wurde von einem Unbekannte auf der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden von mindestens 2.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Ein 24 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Sonntag kurz nach 20:00 Uhr die K 2576 aus Richtung Autobahn kommend in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall. An der Kreuzung mit der B 14 befuhr er den Abbiegestreife in Richtung Michelfeld und bog nach rechts ab. Dabei übersah er den Mazda einer 24-Jährigen, welche die B14 aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Michelfeld befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

