Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den zeitraum vom 16.04. bis 18.04.2021

Goslar (ots)

Braunlage. Erneut mehrere Verstöße gegen das Übernachtungsverbot nach der Coronaverordnung.

Am frühen Morgen des 03.04.2021 wurden durch die Braunlager Polizei diverse Wanderparkplätze im Oberharz sowie die innerörtlichen Parkplätze überprüft. Hierbei wurden 5 Wohnmobile an verschiedenen Standorten angetroffen, in denen unerlaubt übernachtet worden war. Das Übernachten in Wohnmobilen und Kraftfahrzeugen ist nach der niedersächsischen Coronaverordnung zu touristischen Zwecken auf allen öffentlichen Flächen verboten.

Gegen alle Personen, die in den Wohnmobilen angetroffen worden waren, wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

