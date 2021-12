Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stahlfigur entwendet - Spielautomat mutwillig beschädigt - Unfallflucht - Mobiltoilette in Brand gesetzt - Auseinandersetzungen - Sonstiges

Aalen (ots)

Ebnat: Stahlfigur entwendet

Zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstagmorgen 8 Uhr entwendeten bislang Unbekannte eine Stahlfigur in Form eines Schneemannes, der in einem Garten in der Ebnater Hauptstraße aufgestellt war. Die Täter versuchten zudem, eine Holzskulptur in Form eines Weihnachtsbaumes zu entwenden, wobei dessen Beleuchtung beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 350 Euro. Hinweise auf die Diebe bzw. den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Spielautomat mutwillig beschädigt

Aus Frust darüber, dass er sein Geld an einem Spielautomaten verloren hatte, schlug ein 36-Jähriger am Samstagmorgen gegen 7 Uhr gegen den Automaten, der in einer Gaststätte in der Gartenstraße aufgestellt ist. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Samstagmittag gegen 13.45 Uhr einen Schaden von rund 500 Euro, als er einen in der Rembrandtstraße abgestellten VW Polo beschädigte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Mobiltoilette in Brand gesetzt

Mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagnachmittag gegen 15.35 Uhr zu einem Brand auf das Moto-Cross-Gelände des MC Neunheim aus. Unbekannte hatten dort eine mobile Toilette in Brand gesetzt. Die Toilette brannte vollständig nieder, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Das Polizeirevier Ellwangen, das in dieser Sache mit den Ermittlungen betraut ist, bittet unter Tel.: 07961/9300 um sachdienliche Hinweise.

Ellwangen: Unfallflucht

Eine 80-Jährige beschädigte am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr mit ihrem Ford Ka einen in der Haller Straße abgestellten VW, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Obwohl Zeugen die Unfallverursacherin auf den Sachverhalt aufmerksam machten, fuhr diese davon. Die 80-Jährige konnte kurz darauf an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden, wobei von den Beamten Alkoholgeruch festgestellt wurde. Die Seniorin musste sich deshalb im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; ihr Führerschein wurde einbehalten.

Ellwangen: Unfallverursacher gesucht

Bereits am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 14.45 Uhr ein Unfall, bei dem ein 59 Jahre alter Rollstuhlfahrer verletzt wurde. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen SUV fuhr zur Unfallzeit rückwärts aus einem Parkplatz in der Bahnhofstraße, wobei er den Rollstuhlfahrer, der hinter seinem Fahrzeug vorbeifuhr, übersah. Der Rollstuhl wurde von dem Pkw touchiert und fiel auf die Seite; der 59-Jährige stürzte auf den Boden. Der Unfallverursacher stieg sofort aus und kümmerte sich um den Mann, auch bot er an, einen Rettungswagen zu rufen und seine Personalien aufzuschreiben. Nachdem der Rollstuhlfahrer dies ablehnte, da es ihm wohl gut ging, fuhr der Unbekannte davon. Erst am Abend verspürte der 59-Jährige Schmerzen und ließ sich ärztlich behandeln. Das Polizeirevier Ellwangen bittet den Fahrer des weißen SUV sich unter Tel.: 07961/9300 zu melden.

Ellwangen: Zweimal Totalschaden

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von rund 90.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen gegen 9.20 Uhr ereignete. Mit seinem BMW X5 bog ein 34-Jähriger von der Schlierbachstraße auf die Landesstraße 1060 in Richtung Ellwangen ein. Hierbei übersah er den VW Golf einer 32-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die 32-Jährige leichte Verletzungen; sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Schwäbisch Gmünd: 18-Jährige zu Boden gestoßen und bedroht

Gegen 23 Uhr am Sonntagabend traf sich eine 18-Jährige, auf Wunsch einer 14-Jährigen, mit dieser und einem 16-Jährigen auf dem Spielplatz im Mühlweg. Angaben der 18-Jährigen zufolge, hielt ihr der Jugendliche den Mund zu und forderte sie auf, ihr Mobiltelefon herauszugeben. Der Jugendliche fasst in die Innentasche der Jacke, um das Handy hervorzuholen, hierbei wurde die 18-Jährige von der 14-Jährigen festgehalten. Der 18-Jährigen gelang es, dem Angreifer ihr Telefon wieder zu entreißen. Sie wehrte sich massiv und schrie um Hilfe, woraufhin die beiden Angreifer die Flucht ergriffen. Das Kriminalkommissariat Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Samstag zwischen 17 und 21 Uhr verursachte, als er einen in der Weißensteiner Straße abgestellten VW Golf beschädigte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Tätliche Auseinandersetzung

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen am Schwäbisch Gmünder Bahnhof, wurden am Samstagabend gegen 18.40 Uhr mindestens zwei Jugendliche verletzt. Bei den Tätlichkeiten soll auch ein Schlagring zum Einsatz gekommen sein. Beim Eintreffen der Polizei waren die Schläger nicht mehr vor Ort; eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

