Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall-Hessental: In Turnhalle eingebrochen Im Zeitraum von Samstagabend, 17:00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in die Turnhalle der Grundschule Hessental in der Wirtsgasse. In einem Büroraum warfen sei ein Elektrogerät auf den Boden und ein kabelloses Telefon konnte außerhalb des Gebäudes durch den Hausmeister aufgefunden werden. Offensichtlich wurde nichts aus der Turnhalle entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich jedoch auf ca. 3500 Euro. Nun erhofft sich das Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel. 0791/400-0) Hinweise von Zeugen, welche diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell