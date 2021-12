Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bedrohung, Unfallflucht, Diebstahl

Fellbach: Radfahrer bedroht

Bereits am Freitagabend, zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr, wurde ein 41jähriger Mann, welcher mit dem Fahrrad die Alte Bundesstraße und die Schorndorfer Straße in Waiblingen Richtung Fellbach befuhr, vom Beifahrer eines blauen Kleinwagens bei heruntergelassener Fensterscheibe angebrüllt. Wenige Meter weiter zielte der Beifahrer mit einer schwarzen Waffe in Richtung des 41-jährgen und betätigte den Abzug. Der 41-jährge nahm ein metallisches Klicken, aber keinen Schuss, war. Das Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) erhofft sich nun Hinweis aus der Bevölkerung zu dem blauen Kleinwagen.

Fellbach: Garagenbedachung beschädigt und davongefahren Am Samstag, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Rangieren rückwärts mit dem Fahrzeugdach gegen eine Garagenbedachung in der Gotthilf-Bayh-Straße in Fellbach. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) zu melden.

Schorndorf: Kreiselheuer gestohlen

Im Zeitraum von Sonntag, den 28.11.2021 bis Samstag, 11.12.2021, 15:00 Uhr, wurde zwischen Schorndorf-Haubersbronn und Breitenfürst, kurz nach der Abzweigung nach Steinenberg ein Kreiselheuer von einer Wiese entwendet. Der Kreiselheuer hat einen Wert von 8000 Euro. Dieser dürfte von den Dieben mit Hilfe eines Traktors gestohlen worden sein. Entsprechende Spuren konnten auf der Wiese vorgefunden werden. Der Kreiselheuer der Marke SIP ist in ausgeklapptem Zustand 7 Meter breit und 2 Meter lang. Im eingeklappten Zustand ist er etwa 2,80 Meter breit. Die hintere rechte Warntafel am Fahrzeug fehlt. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf (Tel. 07181/204-0) zu melden.

