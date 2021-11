Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl in Beckhausen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Mittwoch, 27. Oktober 2021, haben zwei bislang unbekannte Männer eine 81-jährige Gelsenkirchenerin in ihrer Wohnung auf der Fohlenstraße in Beckhausen bestohlen. Um 10.45 Uhr schellte es bei der Seniorin und als diese ihre Wohnungstür öffnete standen die beiden Unbekannten vor ihr, die sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens vorstellten und sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der Gelsenkirchenerin verschafften. Nachdem sich die Männer eine Weile im Wohnzimmer der Seniorin aufgehalten hatten, verließen sie die Wohnung wieder. Kurze Zeit später stellte die Gelsenkirchenerin fest, dass mehrere hochwertige Ringe fehlten. Die beiden Diebe sind circa 38 bis 40 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Sie hatten ein gepflegtes Erscheinungsbild, kurze, dunkle Haare und waren dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden flüchtigen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

