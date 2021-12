Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hochsitz in Brand gesetzt - Auto mutwillig beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:

Backnang: Unfallflucht

Ein VW Golf wurde am letzten Donnerstag auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Sulzbacher Straße bei einem Unfall beschädigt. Das Fahrzeug war im Tiefgaragenbereich in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr geparkt, als ein unbekannter Autofahrer dagegen stieß und den VW erheblich beschädigte. Die Polizei Backnang wurde im Nachgang vom Vorfall unterrichtet und bittet nun auf den geflüchteten Autofahrer um Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Fellbach: Scheibe eingeschlagen

An einem Pkw Mercedes, der im Barbarossaweg geparkt war, wurde in der Nacht zum Sonntag die Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde den ersten Feststellungen nach nichts einwendet. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Rudersberg: 35.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 20 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht die Schorndorfer Straße von Steinenberg kommend in Richtung L 1148 entlang. Aufgrund mangelnder Ortskenntnis fuhr er nahezu ungebremst auf den Einmündungsbereich, überfuhr die Einmündung und fuhr anschließend auf die dortige Grünfläche. Hierbei wurde der Pkw stark beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Backnang: Hochsitz niedergebrannt

Am Sonntagabend gegen 18.20 Uhr brannte im Bereich einer Bahnunterführung in der Straße Roßlauf ein Hochsitz. Die örtliche Feuerwehr war deshalb mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz. Der Sitz brannte letztlich komplett nieder. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07191/9090 erbeten.

