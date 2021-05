Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Stadionallee/Am Feldbrand, Sachbeschädigung an einem Pkw, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 29.05.2021 (17:00 Uhr) bis 30.05.2021 (12:00 Uhr), wurde die hintere Seitenscheibe eines grauen Pkw Ford, durch unbekannte/n Täter, zerkratzt. Der Pkw stand im Tatzeitraum im Bereich der Stadionallee, in Höhe Am Feldbrand, in Lüdinghausen.

Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell