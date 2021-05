Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, An der Wolfsschlucht, Verkehrsunfall mit Flucht, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am 29.05.2021, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer eine Gartenmauer in Höhe der Anschrift An der Wolfsschlucht 3. Der Fahrzeugführer entfernte sich, ohne seinen Unfallanschlusspflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

