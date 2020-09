Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperliche Auseinandersetzung mit Ex-Partnerin (63/1609)

Römerberg (ots)

16.09.2020, 17:03 Uhr

Am Mittwoch gegen 17:03 Uhr trafen sich ein 34-Jähriger und eine 29-Jährigen im Rahmen von Umzugsmaßnahmen nach Trennung an ihrer ehemaligen gemeinsamen Wohnanschrift in Römerberg. Hier kam es zwischen den Beiden zu lautstarken Streitigkeiten, die darin gipfelten, dass die Frau von ihrem Ex-Partner mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Rötungen im Gesichtsbereich konnten bei der 29-Jährigen festgestellt werden. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Dem bereits örtlich getrennt von der Geschädigten wohnenden Beschuldigten wurde die Kontaktaufnahme zu seiner Ex-Partnerin in den nächsten Tagen per polizeilicher Gewaltschutzverfügung untersagt.

