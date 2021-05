Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln-Darup, K48 (Roruper Straße)Verkehrsunfall mit Personenschaden, Kradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am 29.05.2021, gegen 19:50 Uhr, befuhr ein 20 jähriger Motorradfahrer die K 48 (Roruper Straße), aus Richtung Darup kommend, in Fahrtrichtung Nottuln. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet der Kradfahrer ins Schlingern, verlor die Kontrolle über sein Motorrad, kam zu Fall, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und blieb in einem angrenzenden Feld liegen. Der Kradfahrer war nach dem Unfall ansprechbar, wurde jedoch schwer verletzt und mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell