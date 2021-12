Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen-Wasseralfingen: 70-jährige Seniorin wohlbehalten aufgefunden

Aalen (ots)

Eine gute Nachricht erreichte die Polizei zur Mittagszeit. Nachdem bereits über die Presse und über die Soziale Medien die Suche nach einer vermissten 70-jährigen Frau aus Wasseralfingen ausgestrahlt wurde, erhielt das Polizeipräsidium Aalen gegen 11:40 Uhr einen Anruf aus Unterkochen. Dort konnte die Gesuchte vor einem Haus angetroffen werden. Die Bewohner des besagten Hauses in Unterkochen verbrachten die Seniorin in ihre Wohnung und verständigten anschließend die Polizei sowie den Rettungsdienst. Inzwischen konnte die Dame, die bereits seit etwa 16 Uhr am Sonntagnachmittag als vermisst galt, nach einer ärztlichen Untersuchung wohlbehalten zu ihrer Familie zurückgebracht werden.

Ursprungsmeldungen:

Aalen-Wasseralfingen/ Aalen-Unterkochen: Vermisste 70-jährige noch nicht gefunden

Die seit gestern vermisste 70-jährige Frau aus Wasseralfingen wurde heute Nacht gegen 02:30 Uhr im Bereich der Papierfabrik Palm auf einem Radweg in Richtung Unterkochen laufend gesehen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte war sie jedoch wieder verschwunden. Der Bereich wird aktuell mit starken Polizeikräften und Drohnen der Rettungshundestaffel Heidenheim abgesucht. Wer die Dame gesehen hat, bitte umgehend die Polizei informieren. Hier nochmal die Beschreibung: 150 cm groß, auffallend dünn, kurze, graue, glatte Haare, trägt einen schwarzen Mantel, schwarze Stiefel und eine hellbeige Mütze

Aalen-Wasseralfingen: Sucheinsatz nach einer vermissten Frau

Seit ca. 20:30 Uhr wird eine 70-jährige Frau aus Wasseralfingen vermisst. Sie ist dement, zu Fuß unterwegs und möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Dame ist ca. 150 cm groß, auffallend dünn, hat kurze, graue, glatte Haare, trägt einen schwarzen Mantel, schwarze Stiefel und eine hellbeige Mütze. Aktuell laufen Suchmaßnahmen mit einem Polizeihubschrauber und einer Suchhundestaffel. Zuletzt wurde sie gegen 16:00 Uhr im Bereich der Bismarkstraße in Wasseralfingen gesehen. Wer die Dame heute Abend gesehen hat, soll sich bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/524-0 oder an den Polizeinotruf wenden.

