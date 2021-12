Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Männer mit Schusswaffe bedroht - Rabiate Ladendiebe & 28-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt

Aalen (ots)

Winterbach: Männer mit Schusswaffe bedroht

Die Waiblinger Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen eines Raubdeliktes am Freitagnachmittag in der Spanninger Straße. Über eine Online-Plattform hatten sich Mitarbeiter einer dortigen Firma mit einem Kaufinteressenten zum Verkauf zweier iPhones verabredet. Gegen 17 Uhr kam der Mann wie vereinbart zum Treffpunkt und nahm die Smartphones entgegen. Anstatt jedoch den vereinbarten Kaufbetrag zu entrichten, öffnete der Täter seine Jacke, wodurch eine Schusswaffe, die im Hosenbund steckte, zu sehen war. Diese zog er anschließend ein Stück weit nach oben und äußerte, dass er kein Geld für die Handys bezahlen würde. Anschließend flüchtete er in Richtung B29. Der Täter wurde von den beiden Geschädigten wie folgt beschrieben: etwa 20-25 Jahre alt, schlanke Statur, blonde bis hellbraune, strubbelige Haare, ca. 170-180 cm groß. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Winterjacke mit Fellkapuze und gelbem Armabzeichen und eine dunkle Stoffhose mit hellen Nadelstreifen getragen haben. Auffällig sei zudem eine goldene Halskette mit massivem goldenem Anhänger gewesen, die der Täter getragen haben soll. Der Täter soll zudem ein rundliches Tattoo auf dem linken Handrücken haben. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 03761 5800 entgegen.

Waiblingen: Rabiate Ladendiebe

Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Straße Alter Postplatz beobachteten am Samstagnachmittag eine Gruppe von insgesamt sieben Jugendlichen, wie diese mehrere Artikel aus dem Laden einsteckten. Anschließend versuchten die Jugendlichen zu flüchten. Mehrere Mitarbeiter des Ladens nahmen die Verfolgung auf. Einem Mitarbeiter gelang es, einen der Täter kurzzeitig festzuhalten. Dieser versetzte dem Angestellten des Drogeriemarktes hierauf einen Schlag ins Gesicht und riss sich los. Als zwei weitere Mitarbeiterinnen den Jugendlichen aufzuhalten versuchten, stieß er auch diese beiseite, sodass ihm letztlich die Flucht gelang. Die drei Angestellten des Ladengeschäfts wurden durch das rabiate Vorgehen des Jugendlichen leicht verletzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Fellbach: 28-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt

Am Samstagabend wurde ein 28-jähriger Mann aus Fellbach bei einem Streit schwer verletzt. Er musste noch an dem Abend in einem Krankenhaus notoperiert werden. Sein Gesundheitszustand hat sich seitdem stabilisiert.

Die Tat selbst soll sich am Samstag gegen 19 Uhr in der von den beiden mutmaßlichen Kontrahenten gemeinsam bewohnten Wohnung in Fellbach ereignet haben. Dort soll es zum Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der 28-jährige Tatverdächtige sein gleichaltriges Opfer schwer verletzt haben soll. Danach soll der Tatverdächtige die Wohnung verlassen und sich etwas später der Polizei gestellt haben. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte einen Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, der bei einer tags darauf durchgeführten richterlichen Vorführung erlassen wurde. Der irakische Staatsbürger befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Vorfall, insbesondere auch zum Tatmotiv, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell