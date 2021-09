Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, Autobahn 33, Paderborn-Borchen

Bielefeld (ots)

Am Samstag, den 25.09.2021, gegen 18:35 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 33, Richtungsfahrbahn Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Borchen-Etteln und Borchen, ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr eine 48-jährige Fahrzeugführerin aus Bielefeld die Autobahn 33, auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück, auf dem linken Fahrstreifen. Ein bisher flüchtiger weißer Audi näherte sich mit hoher Geschwindigkeit ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen. Der unbekannte Fahrzeugführer benutzte wiederholt die Lichthupe und forderte die Fahrerin dadurch auf, den Fahrstreifen zu wechseln. Als die Fahrzeugführerin aus Bielefeld dieses bemerkte, wechselte sie mit ihrem Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen. Der weiße Audi fuhr auf die Höhe der Frau, machte einen Schlenker nach rechts und bremste gleichzeitig ab. Anschließend setzte er seine Fahrt unvermittelt fort. Die Fahrerin verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidierte mit einem weiteren Pkw, der sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen befand, und kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte ihr Fahrzeug einen dort befindlichen Wildschutzzaun auf einer Länge von ca. 30 Meter und blieb auf der Seite entgegen der Fahrtrichtung im Grünstreifen liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Während der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Osnabrück gesperrt werden, um Betriebsstoffe aufzunehmen. Der Verkehr konnte im Anschluss durch die Autobahnpolizei auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 43.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallhergang und zum flüchtigen Pkw nimmt die Polizei Bielefeld, 0521-5450, entgegen.

