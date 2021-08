Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Vorfahrtsverletzung - Motorradfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Eine Pkw-Fahrerin befuhr am Sonntag, 22.08.2021, gegen 11.20 Uhr, die Badstraße in Ühlingen und wollte über die Hauptstraße hinweg in die Straße Im Vorderdorf fahren. Dabei übersah die Pkw-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten 49-jährigen Motorradfahrer, welcher aus Richtung Ortskern Ühlingen kam. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Vom Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell