Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.01.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Eternitplatten auf Grundstück beseitigt

Bislang Unbekannte entsorgten zwischen dem 27. und 28. Dezember 2021 mehrere Eternitplatten auf einem Grundstück im Gewann "Ohrner Gasse". Da sich bei den abgelegten Platten auch Wellblechteile befanden, geht die Polizei davon aus, dass vermutlich ein Weinberg- oder Gartenhäuschen in der Umgebung neu eingedeckt wurde. Die alten Eternitplatten wurden danach offenbar einfach auf dem Grundstück entsorgt. Zeugen, die Hinweise auf die Umweltsünder geben können, oder denen ein frisch gedecktes Dach an einem Weinberg- oder Gartenhäuschen aufgefallen ist, sollten sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 melden.

Öhringen: Über ein Promille am Neujahrsmorgen

Zu tief ins Glas schaut hat ein Mann offenbar bevor er sich am Neujahrsmorgen hinters Steuer seines Autos gesetzt hatte. Gegen 2.45 Uhr war der 32-Jährige mit seinem Audi auf der Neuenstadter Straße in Öhringen unterwegs und wurde dort von einer Polizeistreifenwagenbesatzung kontrolliert. Ein durch den Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,4 Promille an. Der 32-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Schöntal: Kollision an der Einfahrt

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag in Schöntal. Eine 27-Jährige wollte gegen 12.15 Uhr mit ihrem Toyota vom Grundstück nach rechts auf die Unterkessacher Straße in Fahrtrichtung Bieringen einfahren. Die Frau fuhr langsam auf die Straße, da ihre Sicht beim Einfahren durch ein Gebäude eingeschränkt war. Als sich die Fahrzeugfront bereits auf der Fahrbahn befand, näherte sich ein 53-Jähriger von links mit seinem Krad. Dieser erkannte das einfahrende Auto so spät, das die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch den Aufprall wurde die Toyota-Fahrerin leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell